Индексация пенсий работающим пенсионерам затронет более 209 тысяч татарстанцев

На следующей неделе Госдума РФ рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, который внесла «Единая Россия». Индексация затронет более 200 тысяч жителей Татарстана. Предполагается, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело – нашу Победу. Являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Как рассказала председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России», председатель комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова, в Татарстане этот законопроект очень ждали, было много обращений от граждан.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам, которая состоится 1 февраля 2025 года, затронет 209 тысяч жителей республики. Это означает, что наши пенсионеры не будут увольняться с предприятий и организаций Татарстана. Особенно, это касается бюджетной сферы, где сегодня не хватает врачей и учителей. На сегодня примерно 40% пожилых специалистов так и не вернулись после увольнения на свои рабочие места», – цитирует Захарову пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила, что индексация пенсий работающим пенсионерам – «важное, ожидаемое справедливое решение, принятое Президентом». «Мы тот час приступили к его реализации, проект закона разработан и внесен в Госдуму. Не буду скрывать, что практически на каждой встрече с пожилыми земляками этот вопрос поднимался, и вот люди услышаны. Это хорошо», – сказала она.

О возобновлении индексации выплат неработающим пенсионерам Президент России Владимир Путин объявил на пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства поручил Госдуме принять необходимый закон в рамках весенней сессии.

Индексация выплат работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 года. При возобновлении в 2025 году повышение будет производиться с учетом не текущего размера пенсии, а из того, каким бы он был с учетом всех индексаций за прошедшие восемь лет.