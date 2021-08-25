Правительство РФ направит регионам еще 21,5 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

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Регионы России дополнительно получат более 21,5 млрд рублей для начисления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

На заседании Правительства 17 августа Премьер заметил, что ранее в этом году на оказание соответствующей меры поддержки уже было направлено 254 млрд рублей.

В 2020 году своим указом ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет ввел Президент России Владимир Путин. Они предназначены для семей с низкими доходами.

В 2021 году правила предоставления выплат были усовершенствованы: теперь их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка — с учетом ситуации в семье.

«Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты», — напоминает пресс-служба Правительства.