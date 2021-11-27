Песошин: Темпы прироста Covid-случаев в Татарстане незначительно снижаются

Темпы прироста новых Covid-случаев в Татарстане незначительно снижаются, но ситуация остается напряженной. Об этом на совещании в Доме Правительства заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Ситуация остается напряженной. Заболеваемость среди лиц старше 60 лет продолжает регистрироваться на очень высоком уровне. На 27-число в республике выявлено 37 310 заболевших, за последние сутки 253 человека», — рассказал глава татарстанского Кабмина.

Он напомнил, что в республике с 22 ноября действует ограничение, по которому общественным транспортом могут воспользоваться жители старше 18 лет с QR-кодом или медотвода. Временно заблокированы транспортные карты пожилых граждан, у которых нет QR-кода или медотвода.

С 26 ноября были внесены изменения в постановление, по которому общественным транспортом могут воспользоваться граждане, прошедшие вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от Covid-19.