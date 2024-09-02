«Импульс для развития республики»: в Рыбную Слободу приехал автобусный марафон

В Рыбную Слободу приехал автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет». Встреча с населением состоялась в районном Доме культуры.

Участниками события стали председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичёва, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов, председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин, а также глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов. Модератором встречи стал известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Глава района Радик Ислямов рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Нет ни одного региона, района, человека в нашей стране, кто бы ни участвовал, ни помогал, ни вносил свою лепту в оказание помощи нашим бойцам. На сегодняшний день мы отправили 145 тонн груза на общую сумму почти 44 миллиона рублей. В их числе 36 автомашин, шесть передвижных бань, генераторы, печи, предметы первой необходимости, различное оборудование и многое другое. В месяц-полтора наша машина уходит с гуманитарной помощью. Спасибо меценатам, организациям, предприятиям, каждому жителю. Каждая наша поездка не обходится без заезда в города Лисичанск и Рубежное, в пункт оказания гуманитарной помощи, — сказал он.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичёва рассказала о новых национальных целях, которые обозначил Президент страны Владимир Путин.

«Первая цель — сохранение здоровья нашего населения, вторая — реализация потенциала каждого человека, создание безопасной среды, экологическое благополучие, осуществление цифровой трансформации и другие. Эти цели переплетаются с национальными проектами», — сказала она.

Руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов ознакомил жителей Рыбной Слободы с пятью новыми национальными проектами. Это «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

«Республика Татарстан всегда была примером в реализации важных социальных проектов. Многие из них в дальнейшем реализовывались на федеральном уровне. У нас есть фундамент для реализации новых нацпроектов, и я уверен, что они дадут импульс для дальнейшего развития нашей любимой республики и улучшения жизни наших жителей», — резюмировал он.

«Я уже 15 лет представляю Рыбно-Слободский район в Госсовете Республики Татарстан. За это время мы открыли здесь Ледовый дворец, районный Дом культуры, спортивно-оздоровительный комплекс — сделано очень многое. Рыбную Слободу от других районов отличает ее месторасположение. Развитие туризма — этот проект, национальный проект, имеет огромную перспективу. И второе то, чем непосредственно я занимаюсь, это развитие сельского хозяйства и переработки. Масличные культуры дают доход сельхозпроизводителям. Они в несколько раз дороже, чем зерновые, есть сбыт. Эти два проекта надо взять за отправную точку», — сказал председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.

Руководство РТ намерено запустить новую республиканскую программу ремонта сетей и коммуникаций. В Рыбно-Слободском районе многое сделано и делается в этом направлении.

В конце встречи рыбнослободцы, обращаясь к участникам марафона, дали гостям различные наказы. Спикеры пообещали учесть их пожелания при формировании проектов на ближайшие годы.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.