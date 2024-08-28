«Далеко не все районы такие, как Сабинский»: автобусный марафон приехал в Сабы

Жители Сабинского района Татарстана встретили участников автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Встреча спикеров с населением состоялась в районном Доме культуры.

Участниками мероприятия стали руководитель центра инфраструктурного развития Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев, депутат Государственного Совета РТ Мякзюм Салахов, индивидуальный предприниматель из Кукморского района Нияз Аитов.

Модератором выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Также участие в мероприятии принял глава Сабинского района Раис Минниханов.

Нияз Аитов напомнил, что накануне встречи с сабинцами марафон побывал в Кукморском районе. «Вчера было такое же мероприятие, только в другом районе. Жители встретили нас очень трепетно. Задавались вопросы, мы отвечали, был диалог. Им очень понравилось, поэтому эти мероприятия должны проводиться», — отметил он.

Мякзюм Салахов рассказал о национальных проектах. Он напомнил, что в России уже было 14 нацпроектов. В этом году Президент РФ Владимир Путин инициировал еще пять. Это «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная активная жизнь» и «Экономика данных».

Отдельное внимание депутат Госсовета обратил на проект «Продолжительная активная жизнь». «Тут особый упор хотят сделать на село, чтобы там создать комфортные условия хорошие, поскольку далеко не все районы такие, как Сабинский. Особенно в Центральной России много есть территорий, где пустые районы. Это, конечно, большая проблема», — заметил он.

Салахов поделился и своим видением роли Татарстана в Российской Федерации.

«Что касается Татарстана, я бы сформулировал так: Татарстан всегда был одним из первых в России. Многие новые проекты сформулированы именно здесь, и наша республика эти проекты уже частично реализует. Новые федеральные проекты, конечно, сверхактуальны для Татарстана, особенно для такой развивающейся экономики», — заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.