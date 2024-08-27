Новый парк и трансфер для молодежи: жители Кукмора озвучили свои наказы

27 августа Кукмор принял эстафету автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Участниками встречи стали руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Вострикова, предприниматель Нияз Аитов, глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев.

По словам участников, марафон стал мощным инструментом для объединения общества вокруг общих ценностей и задач. Благодаря ему жители Кукморского района и руководство республики смогли оглянуться на пройденный путь и оценить, какие работы были выполнены совместными усилиями, какие цели достигнуты, а также определить направления дальнейшего развития. Мероприятие объединило сразу множество различных направлений, предоставляя поддержку в различных областях. Одним из таких направлений стала помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.

«У нас организован сбор гуманитарной помощи. Я сам неоднократно был на территории проведения СВО. Совещался с нашими земляками. Мы их всегда слышим. Они нам сообщают, в чем они нуждаются. Наши ребята, которые непосредственно отвозят гуманитарную помощь до передовой, они с ними на короткой дистанции, и у нас есть полное понимание», — отметил глава Кукморского района Сергей Димитриев.

На сегодняшний день в Татарстане реализуется более 100 различных республиканских и федеральных программ и проектов. По словам Нияза Аитова, впереди еще много планов и задач, которые предстоит решить.

«На сегодняшний день Владимир Путин поставил задачи по реализации 13 национальных проектов. В рамках этих национальных проектов мы как раз уже начали: строим детские сады, школы. Делаем капремонты садов, больниц, благоустраиваем территории. Если проехать по Кукмору, посмотреть, в этом году центральная улица просто преображается. По ней не то что приятно ходить, по ней приятно ездить и бегать», — отметил выступающий.

Участники автобусного тура отмечают, забота о благополучии людей — главный приоритет развития России. В Татарстане на сегодняшний день работают около 50 программ, направленных именно на такие цели.

«Комитет по социальной политике в этом созыве подготовил четыре вопроса, которые вышли на федеральный уровень. Мы надеемся, что решится все положительно. Например, что касается малых городов и поселков, то женщины, проживающие в них и родившие трех и более детей, будут получать единовременные выплаты», — рассказала заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Вострикова.

«Я хочу продублировать слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который на конгрессионном совете сказал, что семейный татары — второй по численности народ в России — это мягкая сила в продвижении интересов Российской Федерации», — отметил Данис Шакиров.

Также из зала прозвучали наказы от населения. «Молодежь района практически еженедельно активно принимает участие во многих республиканских и всероссийских соревнованиях и достигает больших успехов. Но часто возникает вопросы по трансферу активистов на мероприятия. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделить автобус для молодежи нашего района», — обратилась к спикерам одна из участниц встречи.

Помимо этого, прозвучал наказ построить в микрорайне Южный новый парк, зону для отдыха и прогулок взрослых и детей. Все наказы были приняты участниками встречи.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.