Импортозамещенный «Ансат» впервые представили за рубежом – на Dubai Airshow

Фото: пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Импортозамещенный вертолет «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями ВК-650В впервые показали за рубежом – на международной авиавыставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Машина представлена в санитарной версии. На борту вертолета установлены специальный медицинский модуль, оборудование для реанимации в полете и инфекционный бокс для перевозки пациентов с особо опасными заболеваниями.

Модернизированный «Ансат» отличают увеличенная дальность полета – до 800 километров с дополнительным топливным баком, возможность выполнения полетов по приборам и современный автопилот, улучшенная конструкция фюзеляжа с применением композитных материалов, а также высокая маневренность и возможность эксплуатации при температуре до +50 градусов, отметили в пресс-службе холдинга.

Генеральный директор «Вертолетов России» Николай Колесов пояснил, что импортозамещенная версия «Ансата» пока проходит предварительные испытания, производится отладка систем и подготовка к сертификационным испытаниям. Даже без дополнительного бака дальность полета увеличилась до 660 километров. По мнению руководителя холдинга, это «актуально для эксплуатантов в разных регионах нашей страны».

На данный момент авиаперевозчики эксплуатируют более 140 вертолетов «Ансат». Общий налет всего парка этих машин превышает 150 тыс. часов.

Первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В состоялся 2 сентября этого года. По информации министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, серийные поставки импортозамещенных машин начнутся в 2027 году.

Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября. Ожидается, что на выставке будет представлено 1500 экспонентов из 47 стран. Мероприятие проводится один раз в два года под патронатом эмира Дубая и Премьер-министра ОАЭ – шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Видео: t.me/rhc_aero.