Импорт в Россию уменьшился до уровня 2020 года

Импорт товаров в Россию на фоне введенных против нее новых санкций сократился примерно до уровня 2020 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передает РБК.

ФТС приостановила публикацию таможенной статистики внешней торговли начиная с данных за февраль 2022 года. В апреле 2020 года в РФ были ввезены товары из стран дальнего зарубежья на 15 млрд долларов (в апреле 2021-го этот показатель увеличился до более чем 22 млрд). При этом собеседник издания не стал уточнять, когда именно может возобновиться публикация статистических данных.

«Сильнее всего <…> просел импорт на северо-западных направлениях, потому что там закрыли порты и [российским] судам запрещают ходить. Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — пояснил Давыдов.

Представитель Таможенной службы напомнил, что российских грузоперевозчиков «просто не пускают» в Европейский Союз. «Только потому, что они российские. <…> поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — поделился он своим видением ситуации.

Вместе с тем, по словам Давыдова, активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в том числе через Китай, Казахстан и Кавказ. Там активно расширяется инфраструктура, включая сами пункты пропуска и подъездные пути, уточнил он.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Евросоюз пока отложил принятие шестого пакета санкций из-за противоречий по поводу возможного нефтяного эмбарго.