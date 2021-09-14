Иммунолог посоветовал сдавать тест на грипп и Covid-19 при обострении ОРВИ

При обострении заболевания, похожего на сезонную ОРВИ, пациенту желательно сдать два теста: на грипп и на коронавирус Covid-19. Это позволит определить лучшую терапию, рассказал терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Все они (респираторные болезни — прим. Т-и) начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп», — приводит слова специалиста Ura.ru.

При этом Жемчугов напомнил, что коронавирус на раннем этапе и сезонные респираторные инфекции лечатся практически одинаково. «Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — всё что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день», — пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин заявил о возможном уходе на карантин из-за случаев Covid-19 в своем окружении.

О том, с чем сталкиваются переболевшие коронавирусом татарстанцы, — читайте в материале агентства.