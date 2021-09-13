Путин заявил, что может уйти на карантин из-за случаев Covid-19 в окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что может уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в окружении. Об этом он сегодня рассказал на встрече с паралимпийцами.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас, врачи изучают, даже в моем окружении проблемы возникают с этим Covid-19», — цитирует главу государства ТАСС.

«Мне самому скоро на карантин придется, очень много людей болеют», — отметил он.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков позже добавил, что Владимир Путин пошутил, говоря о многочисленных случаях коронавируса в окружении. В последнее время зараженных среди них не было.

«Это образно», — подчеркнул он, комментируя слова главы государства.