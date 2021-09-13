Панические атаки и страх смерти: с чем сталкиваются переболевшие Covid-19 татарстанцы

Последствия коронавирусной инфекции – это не только одышка и кашель. После Covid-19 серьезно страдает психика переболевших. Врач Республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева рассказала ИА «Татар-информ», какие расстройства психики чаще всего мучают перенесших ковид и как их распознать.

Пандемия новой коронавирусной инфекции значительно увеличила фронт работы терапевтам, пульмонологам и анестезиологам

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Пациентов стало в разы больше»

Не секрет, что пандемия новой коронавирусной инфекции значительно увеличила фронт работы терапевтам, пульмонологам и анестезиологам, однако немногие знают, что количество пациентов выросло и у психотерапевтов, и у психиатров Татарстана.

Заведующая отделением для лиц с пограничными психосоматическими и психоэндокринологическими заболеваниями Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Чистякова в интервью ИА «Татар-информ» рассказала о том, что в республике произошел рост психических расстройств у населения, пациентов стало в разы больше.

«Не секрет, что психическими расстройствами страдают как перенесшие коронавирус, так и те, кто пережил психотравму, например потерю работы, смерть близкого человека, длительную вынужденную изоляцию», – отметил врач.

По словам психиатра, из-за длительно сохраняющегося риска заболеть у людей постепенно снижается стрессоустойчивость.

Пациентов с осложнениями после перенесенного Covid-19 в психиатрической больнице имени Бехтерева начали встречать осенью 2020 года, летом было лишь несколько случаев.

Ольга Чистякова рассказала о том, что в республике произошел рост психических расстройств у населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Врач объяснила, что по всему миру летом и в Новый год наблюдается отток пациентов с невротическими пограничными заболеваниями, это связано с физиологическим ритмом, лунным календарем и повышенной выработкой мелатонина из-за солнца, а период празднования Нового года проводят с семьей и отдыхают. Но этим летом и в январские праздники врачи больницы имени Бехтерева не увидели уменьшения пациентов, наоборот, их стало только больше.

Какие расстройства психики вызывает Covid-19?

После перенесенной новой коронавирусной инфекции чаще всего у людей, во-первых, появляется тревожность. Психиатр объяснила, что от обычной «неопасной» тревоги это состояние отличается интенсивностью и необоснованностью.

«Во-вторых, мы изучили статистику с начала 2020 года, рост заболеваемости по посттравматическим стрессовым расстройствам составил где-то 54%», – рассказала Ольга Чистякова.

В-третьих, переболевшие коронавирусом страдают разной степенью депрессии – 39%.

«От легкого снижения настроения, эмоциональной лабильности, перепадов настроения до степени выраженной депрессии с апатией, утратой интересов, пессимистическим видением будущего, снижением самооценки до суицидальных мыслей», – отметила врач.

После перенесенной новой коронавирусной инфекции чаще всего у людей появляется тревожность Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 32% случаев врачи столкнулись с пациентами, страдающими паническим расстройством.

«Они проявляются очень по-разному. Есть основные симптомы, по которым можно установить диагноз. Непредсказуемые приступы выраженной тревоги (паники), страх смерти с утратой самоконтроля, вегетативные болевые симптомы в виде сердцебиения, одышки и повышенной потливости. Чаще всего эти симптомы возникают ночью, потом они трансформируются и возникают в дневное время», – добавила Ольга Чистякова.

По мере развития заболевания изменяется количество приступов в сутки. Когда люди понимают, что больны, у них происходит уже несколько панических атак в день.

Молодой успешный мужчина после Covid-19 начал выбегать ночью из дома от страха

35-летний мужчина, который работает на престижном месте в банке, переболел коронавирусом в легкой форме, лечился дома.

«Когда главные симптомы Covid-19 отошли на второй план, у него появились ночные состояния тревоги, которые вели его прочь из дома», – рассказала специалист.

«Когда главные симптомы Covid-19 отошли на второй план, у мужчины появились ночные состояния тревоги, которые вели его прочь из дома» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Из-за этой тревоги мужчина не мог оставаться дома, выбегал на улицу в чем был. До этого момента расстройств психики у него не наблюдалось. Причиной его поведения, по словам врача, стало выраженное чувство тревоги.

Бегал он по улице, по словам врача, час-полтора, пока не заканчивались силы, после возвращался домой. Спать он не мог, только лежал совершенно изможденный и отдыхал. В следующую ночь история повторялась.

Таким поведением парень очень напугал своих соседей.

После того как мужчина обошел всех специалистов и понял, что причиной всему стали проблемы с психикой, он обратился к психиатру. Времени, по словам врача, было упущено немало, добавился еще и депрессивный фон настроения.

«Лечение было успешным, с первой недели тревожность прошла. Постепенно настроение выровнялось, сон восстановился. Все хорошо у этого молодого человека закончилось», – констатировала врач.

Врач объяснила, что тяжесть течения коронавирусной инфекции и степень поражения легких не влияют на возникновение нарушений со стороны психики. К психотерапевтам обращаются и те, кто перенес коронавирус почти бессимптомно.

Ольга Чистякова объяснила, что те, кто болеет тяжело, нередко выходят из больницы со страхом смерти, и он их долго преследует.

«Но вегетативная лабильность остается у всех, вне зависимости от тяжести состояния», – заключила она.

Пациенты разные – кто-то обращается к психотерапевтам сразу после заболевания, некоторые хорошо себя чувствуют в течение двух-трех месяцев, а после у них начинаются проблемы с психикой.

Пациентов с осложнениями после перенесенного Covid-19 в психиатрической больнице имени Бехтерева начали встречать осенью 2020 года Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Девушка была уверена, что умирает в свои 25 лет

Так случилось с 25-летней девушкой из Казани. Она переболела коронавирусом в декабре 2020 года, спустя два месяца вновь почувствовала недомогание.

«Не имея сопутствующей патологии, она начала просыпаться ночами сначала от потливости», – рассказала психиатр.

После появления неприятного симптома девушка обратилась к эндокринологу и гинекологу. Но специалисты, обследовав ее, никаких проблем по их части не выявили.

«Ночная потливость трансформировалась в приступообразные состояния, которые сопровождались выраженным страхом смерти, одышкой, сердцебиением. У нее была полная иллюзия, что в свои двадцать с небольшим лет она умирает», – рассказал врач.

После очередного ночного приступа и вызова бригады медиков, фельдшер посоветовал обратиться к психотерапевту Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ольга Чистякова объяснила, что выброс адреналина в этот момент настолько мощный, что создается полная иллюзия приближающегося финала жизни. Девушка ни раз вызывала скорую помощь, медики снимали ЭКГ, но все было в норме.

После очередного ночного приступа и вызова бригады медиков фельдшер посоветовал ей обратиться к психотерапевту.

Девушка обратилась в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу имени Бехтерева. Специалисты установили панические атаки. Девушка лечилась в дневном стационаре: принимала таблетки, занималась с медицинским психологом. После первой недели лечения панические атаки пропали, для закрепления результата лечение продолжили.

Тревожные «звоночки»

Стоит обратиться к специалисту, если вы испытываете постоянное чувство тревоги и не находите ее причины.

«Интенсивность переживаний, невозможность справиться с ними самостоятельно – это уже признак того, что пора обратиться к врачу», – рассказала Ольга Чистякова.

Психиатр посоветовала тем, кто сейчас проходит лечение в стационаре или лечится на дому от коронавируса, пересмотреть свою жизнь, отделить для себя главное от второстепенного. После окончания болезни пройти курс реабилитации, восстановить режим дня, по возможности сразу не выходить на работу.

«Интенсивность переживаний, невозможность справиться с ними самостоятельно – это уже признак того, что пора обратиться к врачу» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нужно слушать себя и никогда не игнорировать первые звоночки в погоне за работой», – подчеркнула Ольга Чистякова.

В случае если изменения в психологическом состоянии появились, нужно обращаться к специалистам – медицинским психологам, психотерапевтам и психиатрам. У клиники Бехтерева есть поликлинические отделения по адресам: Волкова, 80, Гагарина, 77 А, там проводят лечение амбулаторно, принимают психотерапевты и психиатры. Есть и стационар.

Бояться врачей не стоит, к сожалению, заболевания психики быстро прогрессируют.

А единственное спасения от тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции, напоминают медики, – прививка от нее.