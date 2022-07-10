Иммунолог назвал ночную потливость симптомом варианта BA.5 омикрон-штамма коронавируса

Дополнительным симптомом варианта BA.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 является сильная ночная потливость. Об этом рассказал профессор дублинского Тринити-колледжа иммунолог Люк О'Нил, пишет газета The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может оказаться настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — отметил исследователь.

По словам ученого, соответствующий симптом может проявляться как у взрослых, так и у детей. При этом потливость не вызвана повышенной температурой.

«Новый симптом — это результат встречи нового вируса с иммунной системой. В итоге у вас появляются новые варианты заболевания», — добавил О'Нил.

Как ранее сообщал «Татар-информ», действие Covid-ограничений на территории Татарстана приостановлено с 8 июля. Вместе с тем во многих зарубежных странах наблюдается новый подъем заболеваемости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил рост числа больных в России с середины августа.