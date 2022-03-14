В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против Covid-19

В Татарстане отменили обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление сегодня подписала Главный государственный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

«Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против Covid-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%», – отмечает глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В связи с этим Главный государственный санитарный врач республики приняла решение признать утратившим силу постановление об обязательно вакцинации против Covid-19 для отдельных категорий граждан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 11 октября 2021 года в республике было принято решение объявить обязательную вакцинацию для татарстанцев 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных и социальных учреждений, сотрудников транспортных организаций и сферы энергетики, промышленных и строительных предприятий, организаций сельского хозяйства, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих. Требование об обязательной вакцинации также касалось сотрудников промышленных предприятий, организаций сельского хозяйства, работников сферы услуг и многих других.

До 8 ноября руководители должны были обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом, до 6 декабря – вторым. Тех, кто не вакцинировался в эти сроки, согласно постановления Главного государственного санитарного врача, должны были отстранить от работы.

Как сообщили «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, с сегодняшнего дня те, кто были отстранены – не вакцинированные и не переболевшие новой коронавирусной инфекцией – могут вернуться на свои рабочие места.