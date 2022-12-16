Илья Разбаш привез в Татарстан диплом региона — победителя в акции «Вода России»

Диплом победителя акции «Вода России» вручил сегодня советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш министру экологии и природных ресурсов Татарстана Александру Шадрикову на сцене казанского КРК «Пирамида».

«Минэкологии Татарстана — один из лидеров в стране, пример для всех остальных. Мы не перестаем обращать внимание коллег на ваш опыт. Рад поздравить вас с тридцатилетием образования министерства. Татарстан стал лидером нашей акции „Вода России“, в природоохранных мероприятиях от региона приняли участие сотни тысяч человек», — сказал гость из федерального центра, обращаясь к собравшимся в зале победителям республиканского конкурса «Эколидер-2022».

Стоит отметить, что татарстанцы становятся победителями всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», организованной в рамках национального проекта «Экология» (инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным), второй год подряд.

По итогам года в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие более 455 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Очищено около 14 тыс. километров береговых линий и собрано 34 тыс. куб. метров мусора.