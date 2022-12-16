Вопросы экологии — в топе: экоинспекторы Татарстана получили ключи от 20 новых авто

Ключи от 20 новых автомобилей «Лада» вручил сегодня первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин руководителям территориальных управлений Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Торжественная церемония прошла возле здания КРК «Пирамида» в Казани.

«Вопросы экологии и надзора за соблюдением экологического законодательства неизменно остаются в топе. Это то, что волнует людей. Сегодняшнее мероприятие — наш отклик на те вопросы, которые есть у населения. Поэтому Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о выделении средств на закупку 20 автомобилей для надзорной службы. Надеемся, что данная техника позволит вам более оперативно и эффективно исполнять свои обязанности по надзору за исполнением экологического законодательства», — сказал первый вице-премьер РТ, выступая перед собравшимися.

Нигматуллин отметил, что благодаря новым автомобилям «работа экологов будет веселее спориться и результат будет лучше». «Хочу от всей души вас поздравить и пожелать успехов в работе. Это своего рода оценка вашего труда», — подчеркнул он.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в свою очередь поблагодарил Президента Татарстана за оказанную поддержку.

«В составе Минэкологии РТ трудятся 120 инспекторов. На одного инспектора приходится 565 кв. километров территорий. Они выполняют огромную работу, выезжают по обращениям граждан, в этом году поступило более 8 тыс. таких обращений. В 2022 году инспекторами выписано 2,6 тыс. протоколов», — проинформировал глава профильного ведомства.

Ключи от новых автомобилей были вручены представителям Центрального, Прикамского, Юго-Восточного, Закамского, Волжско-Камского, Заволжского и других территориальных управлений. Передача машин приурочена к тридцатилетию природоохранного ведомства, которое было создано в декабре 1992 года.