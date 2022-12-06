Татарстанцы второй год подряд лидируют по итогам акции «Вода России»

Татарстанцы в 2022 году вновь стали победителями всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По итогам года в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие более 455 тыс. человек, это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Очищено около 14 тыс. километров береговых линий и собрано 34 тыс. куб. метров мусора», — рассказали в ведомстве.

Всего же в этом сезоне в природоохранных акциях участвовали более миллиона жителей России. Общими усилиями было очищено 31 тыс. километров береговой полосы водных объектов, а объем собранного мусора составил 148 куб. метров.

«В Татарстане к акции „Вода России“ особенно трепетное отношение, всё больше жителей приобщаются к экологическому волонтерству. Она стала одной из самых любимых, ведь республика — многоводный регион, 6,4% ее территории покрыто водой, и каждый татарстанец понимает, что чистота берегов зависит от экологической активности каждого», — отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В акции «Вода России» Татарстан принимает участие с 2019 года. Тогда в ней приняли около 55 тыс. человек, они очистили 680 километров береговой линии. В 2020 году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий приняли участие 100,7 тыс. татарстанцев, было очищено 1,6 тыс. километров береговых линий, проведено 950 акций.

Республика по итогам акции в 2020 году заняла третье место в рейтинге регионов. А по итогам 2021 года Татарстан занял первое место — тогда на уборку вышли 276 тыс. жителей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.