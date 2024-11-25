Илья Денисов представил личному составу нового главу ГУ МЧС России по РТ Ирека Кадамова

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов сегодня представил личному составу нового начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирека Кадамова.

«Про его биографию рассказывать не буду, вы ее знаете лучше меня. Знаете его морально-деловые качества, знаете его как преемника того коллектива, который работал и продолжает работать. Уверен, что вы ни на йоту не сдадите свои позиции и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан будут так же находиться на лидирующих позициях в системе РСЧС Российской Федерации», – отметил Илья Денисов.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин от имени Раиса Татарстана и от себя лично поздравил Ирека Кадамова с назначением.

«Главное управление МЧС России по Республике Татарстан является одним из лучших подразделений службы, а сама республика – одним из регионов, где сохранилось региональное ведомство – МЧС Республики Татарстан. Взаимодействуя и дополняя друг друга, мы все вместе решаем общие задачи, делая нашу жизнь безопаснее. За время существования ведомство не раз на деле доказывало способность эффективно решать серьезные масштабные задачи по спасению людей, предотвращению чрезвычайных ситуаций, защите населения от природных катаклизмов и техногенных аварий. Высокая оценка была дана ведомству по результатам проведения всех крупных международных культурных и спортивных мероприятий. Впереди у нас еще много задач. Уверен, что под руководством Ирека Ильгизовича они будут выполнены в полном объеме!» – сказал Рустам Нигматуллин.

Выступая с ответным словом перед присутствующими, Ирек Кадамов поблагоlарил руководство МЧС России и Татарстана за оказанное доверие.

«Наша республика – лидирующий в промышленных вопросах и экономический развитый регион не только Поволжья, но и России. По нашей территории проходят все виды транспортных сообщений. Большой кластер нефтехимии и нефтедобычи, машиностроение, авиастроение, развитое сельское хозяйство и переработка. И сохранение, обеспечение безопасности данных объектов и объектов экономики – это наша первоочередная задача. Но самое основное и бесценное – это человеческие жизни, это жители Республики Татарстан» – подчеркнул Ирек Кадамов.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня же заместитель главы МЧС России обсудил с Раисом РТ Рустамом Миннихановым вопросы обеспечения безопасности граждан.