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Ирека Кадамова назначили начальником Главного управления МЧС по Татарстану
Начальником Главного управления МЧС России по РТ стал Ирек Кадамов. Соответствующий указ накануне подписал Президент России Владимир Путин.
«Указом Президента РФ от 6 ноября 2024 года на должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан назначен полковник внутренней службы Кадамов Ирек Ильгизович», – указано на сайте ведомства. Ранее Кадамов был временно исполняющим обязанности начальника республиканского главка.
Родился 25 марта 1971 в р.п.Джалиль Сармановского района Татарской АССР.
В 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, в 2003 году – Казанский государственный университет, в 2013 году – Академию ГПС МЧС России, 2021 году – магистратуру КНИТУ, а также Высшую академию управления Института развития Академии ГПС МЧС России.
С 1992 по 2001 год служил на командных должностях в воинских частях МЧС России. В 2001 году был назначен начальником управления по делам ГО и ЧС – заместителем начальника ГО МЧС Республики Татарстан в Чистополе. С 2004 по 2011 год – начальник управления Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по Набережным Челнам.
С 2011 по 2015 год служил заместителем, начальником управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по РТ. С 2015 года – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по антикризисному управлению, с 2019 года – первый замначальника. В декабре 2023 года назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ.
Заслуженный спасатель Республики Татарстан.
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 и 1 степеней, а также ведомственными медалями МЧС России.
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