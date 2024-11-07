Ирека Кадамова назначили начальником Главного управления МЧС по Татарстану

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

Родился 25 марта 1971 в р.п.Джалиль Сармановского района Татарской АССР.

В 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла, в 2003 году – Казанский государственный университет, в 2013 году – Академию ГПС МЧС России, 2021 году – магистратуру КНИТУ, а также Высшую академию управления Института развития Академии ГПС МЧС России.

С 1992 по 2001 год служил на командных должностях в воинских частях МЧС России. В 2001 году был назначен начальником управления по делам ГО и ЧС – заместителем начальника ГО МЧС Республики Татарстан в Чистополе. С 2004 по 2011 год – начальник управления Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по Набережным Челнам.

С 2011 по 2015 год служил заместителем, начальником управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по РТ. С 2015 года – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по антикризисному управлению, с 2019 года – первый замначальника. В декабре 2023 года назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ.

Заслуженный спасатель Республики Татарстан.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 и 1 степеней, а также ведомственными медалями МЧС России.