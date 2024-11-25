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Минниханов обсудил с замглавы МЧС РФ обеспечение безопасности граждан
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильей Денисовым в Доме Правительства РТ.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие Татарстана и МЧС России, укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений (закупку и капремонт спецтехники, модернизацию объектов пожарной охраны), а также обеспечение безопасности граждан и территории.
В обсуждении поучаствовал и начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов. Напомним, указ о его назначении на эту должность 6 ноября подписал Президент РФ Владимир Путин.
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