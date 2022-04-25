Ильсур Хадиуллин: Вопрос проведения уроков истории с первого класса обсуждается

Вопрос проведения уроков истории с первого класса на данный момент обсуждается. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в казанском многопрофильном лицее №187.

«Считаю, что каждый классный руководитель имеет возможность проводить урок истории. Для учителей начальных классов, когда они будут проходить повышение квалификации, мы обязательно проработаем модуль», – сказал глава Минобрнауки.

При этом Хадиуллин отметил, что уроки по всем предметам направлены в том числе и на воспитание личности. «Отделить процесс воспитания от обучения невозможно. Это единый процесс, который составляет образование в целом. А сегодня мы нуждаемся в усилении основных моментов», – подчеркнул он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах историю начнут изучать с первого класса. Позже он уточнил, что основная программа по истории, как и сейчас, будет начинаться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю родного края, о чем сообщал «Татар-информ».