В России школьники начнут изучать историю с первого класса
В российских школах историю начнут изучать с первого класса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.
«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — сказал министр.
Сейчас в России историю школьникам начинают преподавать с пятого класса.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников I Всероссийского форума «Сила — в правде!», в котором принимают участие школьники более чем из 30 регионов России.