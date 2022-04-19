news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
19 апреля 2022  12:12

В России школьники начнут изучать историю с первого класса

news_top_970_100

В российских школах историю начнут изучать с первого класса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — сказал министр.

Сейчас в России историю школьникам начинают преподавать с пятого класса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников I Всероссийского форума «Сила — в правде!», в котором принимают участие школьники более чем из 30 регионов России. 

#история #школы #минпросвещения рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное