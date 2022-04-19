В России школьники начнут изучать историю с первого класса

В российских школах историю начнут изучать с первого класса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — сказал министр.

Сейчас в России историю школьникам начинают преподавать с пятого класса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников I Всероссийского форума «Сила — в правде!», в котором принимают участие школьники более чем из 30 регионов России.