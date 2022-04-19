Глава Минпросвещения уточнил информацию о преподавании истории начиная с первого класса

В школах ученикам не будут преподавать историю с первого класса. Однако они будут заниматься изучением истории родного края. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Он отметил, что основная программа по истории, как и сейчас, будет начинаться с пятого класса. По словам министра, его заявление об историческом просвещении с начала обучения в школе оказалось неверно понято.

«Это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета „Окружающий мир“ историю своего края, своей малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности», — объяснил руководитель ведомства на историческом форуме для школьников.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников I Всероссийского форума «Сила — в правде!», в котором принимают участие школьники более чем из 30 регионов России.