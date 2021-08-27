Ильсур Хадиуллин приехал в Уфу, чтобы поддержать татарстанских участников WorldSkills

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин приехал в Уфу, чтобы поддержать татарстанских участников национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в столице Башкортостана с 25 по 29 августа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Самым масштабным и красочным событием в дни соревнований станет закрытие чемпионата и торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет 29 августа в Уфе. По своим масштабам это зрелище не уступает и Олимпийским играм. Медали получат лучшие профессионалы страны, которые соревнуются в более чем 150 компетенциях», – говорится в сообщении.

В награждении победителей примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Роберт Уразов и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors ‒ школьников до 16 лет.

Сборная Татарстана по традиции стала одной из самых многочисленных — от республики выступят 164 молодых профессионала. 93 человека представляют регион во взрослой категории, 71 — в юниорской.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан впервые примет участие в 23 новых компетенциях.