В финале чемпионата WorldSkills Russia за победу поборются 164 татарстанца

Фото предоставлено АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В уфимском парке «Ватан» накануне состоялось торжественное открытие финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Сборная Татарстана по традиции стала одной из самых многочисленных — от имени республики будут выступать 164 молодых профессионала. 93 человека представляют регион во взрослой категории, 71 — в юниорской.

Фото предоставлено АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Всего чемпионат будет длиться три дня, татарстанцы поборются за победу в 127 компетенциях. Имена победителей будут озвучены 29 августа.

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам национального чемпионата, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».