news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 августа 2021  08:14

В финале чемпионата WorldSkills Russia за победу поборются 164 татарстанца

news_top_970_100
В финале чемпионата WorldSkills Russia за победу поборются 164 татарстанца
Фото предоставлено АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В уфимском парке «Ватан» накануне состоялось торжественное открытие финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Сборная Татарстана по традиции стала одной из самых многочисленных — от имени республики будут выступать 164 молодых профессионала. 93 человека представляют регион во взрослой категории, 71 — в юниорской. 

 Фото предоставлено АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

Всего чемпионат будет длиться три дня, татарстанцы поборются за победу в 127 компетенциях. Имена победителей будут озвучены 29 августа.

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам национального чемпионата, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное