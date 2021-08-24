Мастерство рекрутинга и цифрового земледелия покажет сборная WorldSkills Татарстана в Уфе

Делегация Татарстана будет одной из самых многочисленных

Эмиль Фидаилевич, в каком формате состоится финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Сколько человек вошло в состав нашей сборной?

Мы очень рады, что финал национального чемпионата пройдет в традиционной для нас форме, когда молодые профессионалы со всей страны съедутся на одну площадку, чтобы посоревноваться, показать свое мастерство, доказать, что они являются одними из лучших в стране. По итогам соревнований они в дальнейшем получат возможность представлять нашу страну на международной арене.

Очень приятно, что делегация Татарстана будет одной из самых многочисленных на этом чемпионате. Традиционно, как и во все предыдущие годы, она будет представлена 164 конкурсантами, которые будут соревноваться в 127 компетенциях. Очень надеемся, что в большинстве из них или, может быть, в каждой, мы постараемся оказаться в числе лидеров. Чемпионат пройдет с 25 по 29 августа в Башкортостане на территории нескольких объектов. Уже 29 августа вечером мы узнаем имена победителей. В дальнейшем, возможно, некоторые из ребят получат приглашение в национальную сборную Российской Федерации, которая будет готовиться к европейским, азиатским мировым чемпионатам, которые в следующие годы пройдут в разных странах нашей планеты.

Как прошла подготовка к соревнованиям?

Это процесс интересный и долгий. Все началось еще в сентябре. На территории колледжей, техникумов и предприятий отбирались лучшие ребята, которые в дальнейшем представляли свои образовательные организации на следующих этапах. После были сетевые соревнования по наиболее востребованным специальностям, прошел отбор для участия на республиканском чемпионате. В ноябре состоялся республиканский чемпионат. По его итогам в декабре мы сформировали расширенный состав сборной Республики Татарстан. Именно с этими ребятами мы начали подготовку к следующим этапам. Были тренировки профессиональных навыков и мастерства, работая с экспертами, мастерами. Особое внимание на протяжении этих месяцев мы уделяли работе над их надпрофессиональными навыками. Это психологическая подготовка, знание английского языка для тех специальностей и компетенций, где это необходимо, работа над организационными способностями, внедрение профессиональных техник бережливого производства.

Были тренировки профессиональных навыков и мастерства, работая с экспертами, мастерами

Фото: © Султан Исхаков

Мы постарались, чтобы каждый из ребят обязательно побывал на стажировке на соревнованиях в других регионах нашей страны либо на предприятиях и организациях. Это нужно, чтобы молодые люди могли со стороны посмотреть на других ребят, проверить себя в бою. Ближе к марту из расширенного состава был сформирован основной состав. Это молодые люди, которые наиболее ярко и активно себя показали, продемонстрировали лучшие результаты. Они приняли участие в отборочных соревнованиях, которые проходили с 1 апреля по 31 мая в 31 регионе нашей страны. На полуфинале ребята соревновались со своими коллегами со всей России. Где-то 10 человек, где-то чуть больше лучших представителей нашей страны вышли в финал. Очень приятно, что среди них достаточно большое количество наших ребят.

Учеба в первой половине дня, а тренировочный процесс - во второй

Насколько я знаю, конкурсанты уделяют подготовке достаточно много времени. А не мешает ли это их учебе?

Действительно подготовка отнимает много времени в течение года и в течение дня, но ребята стараются совмещать и учебу, и тренировочный процесс. Учеба проходит в первой половине дня, а тренировочный процесс - во второй. Где-то нам приходилось заменять учебу на тренировочный процесс, но по итогам в любом случае ребята сдают все необходимые экзамены и контрольные. Самое главное, что в рамках тренировок ребята повышают уровень своего мастерства, глубже уходят в специфику будущей профессии. По итогам многомесячной подготовки они становятся фактически готовыми специалистами.

Студентов вторых-третьих курсов можно хоть сейчас отправлять на действующие объекты, организации и предприятия, и они будут показывать уровень намного выше, чем у сверстников. Это специфика Worldskills, лучшие стандарты, лучшее оборудование, лучшие методики подготовки молодых ребят. Они просто более углубленно изучают те или иные направления, которые даются им в их образовательных организациях. А вот с юниорами немного другая история. Нам приходится искать удобные графики тренировок и учебы для школьников для того, чтобы ребята могли все-таки осваивать обязательную программу. Но, как показывает практика, нам это удается, и юниоры тоже очень достойно выступают. Для нас юниоры – небольшая скамейка запасных на будущее, те ребята, которые, с 10 лет выбирают ту или иную профессию, начинают осознанно к ней готовиться, чтобы поступить в колледжи или в университеты.

Чемпионат в Уфе пройдет онлайн. В чем на ваш взгляд, преимущества такого формата? Почему его перенесли на месяц и будут ли соблюдены меры безопасности?

Это формат, который десятилетиями вырабатывался на международной арене в других странах. Он является оптимальным с точки зрения профориентации и внимания к этому мероприятию стран-партнеров, спонсоров, организаций и предприятий. Этот формат является идеальным. Специально к проведению чемпионата нашими коллегами из Башкортостана воссоздана целая площадка площадью порядка 70 тысяч кв. метров. Это некий парк для молодых профессионалов.

Специально к проведению чемпионата нашими коллегами из Башкортостана воссоздана целая площадка площадью порядка 70 тысяч кв. метров

Фото: © Ильнар Тухбатов

Помимо этого будет задействовано еще несколько площадок. Прошлогодний формат проведения соревнований в онлайн показал, что система Worldskills может быстро перестроиться. Эти соревнования тоже были признаны успешными. Фактически впервые в мире соревнования по стандартам Worldskills проходили в таком режиме. Но наш взгляд и на взгляд представителей большинства регионов, ребятам не хватало возможности пообщаться, посмотреть на своих коллег, обменяться опытом. Из-за сложной эпидобстановкн в нашей стране чемпионат был перенесен в этом году на месяц позже. Изначально он должен был пройти в июле. Но на лето пришелся пик заболеваемости, поэтому было принято решение на уровне руководства Башкирии и агентства Worldskills России по согласованию с Правительством РФ и Татьяной Алексеевной Голиковой о переносе чемпионата. Это было сделано в целях обеспечения безопасности участников, экспертов и всех гостей.

Мы постарались максимально подготовить наших конкурсантов, экспертов. Большинство команд прошло вакцинацию. Обязательным требованием является наличие ПЦР-теста для абсолютно всех конкурсантов, участников, гостей мероприятия, вне зависимости от наличия вакцины. ПЦР-тест должен быть сделан не менее чем за 72 часа до прибытия на площадку соревнований. Максимальные условия будут созданы и на площадке, где обязательно наличие антисептиков и масок. Мы сейчас активно ведем работу с Роспотребнадзорами нашей республики и Башкортостана по соблюдению всех этих требований.

Цифровые компетенции будут самыми востребованными

На каком транспорте ребята отправились на соревнования? Как они проведут время до начала чемпионата?

Башкортостан – наши соседи, поэтому ребята отправились туда на автобусах. Наша команда прибыла в воскресенье вечером в Уфу, чтобы заранее заселиться и приступить к подготовке к чемпионату. В первый день ребята отдохнули после дороги, привыкли к разнице во времени. Перед чемпионатом есть так называемые подготовительные дни, когда на площадках эксперты прорабатывают совместные графики работы. Конкурсанты заранее приезжают на свои рабочие места, чтобы разложить оборудование, пройти инструктажи, все подготовить. Поэтому чемпионату предшествует несколько дней подготовки. 25 августа состоится церемония открытия чемпионата и специальные старты. 26, 27, 28 - три основных соревновательных дня. По ряду компетенций соревнования начнутся раньше - 24 августа.

Конкурсанты заранее приезжают на свои рабочие места, чтобы разложить оборудование, пройти инструктажи, все подготовить. Поэтому чемпионату предшествует несколько дней подготовки

Фото: © Владимир Васильев

Какие новые компетенции в IT и других сферах будут представлены на чемпионате?

С каждым годом появляются новые специальности и компетенции, которые трансформируются из предыдущих. Например, компетенция «цифровой модельер» корнями вышла из компетенции «технология моды». Цифровой модельер - специалист, который использует специальное программное обеспечение на компьютере, полностью разрабатывает модель, дизайн одежды, исходя из параметров человека. При помощи специального сканера все данные и параметры переносятся в компьютер. В специальной программе изготавливается макет той или иной одежды: платья или костюма. Компьютер передает все информацию в раскроечную машину. Машина раскраивает в автоматическом формате, теперь вещь необходимо сшить.

Сейчас много новых компетенций, к примеру, интернет-маркетинг. Это то, что в последние года стало актуальным в связи с появлением коронавирусной инфекции и переводом многих процессов в режим онлайн. Но остались и традиционные компетенции, такие «вкусные», как хлебопечение, кондитерское дело или работа на станках ЧПУ. С каждым годом появляются новые направления. Главное, чтобы у региона была возможность создавать площадки, расширять территории. Это очень важный процесс, последствия цифровизации, которая в нашем мире происходит. Цифровые компетенции мы называем Future skills. Это те компетенции, которые в ближайшем будущем станут самыми востребованными. Поэтому очень важно при создании новых направлений понимать, что будет актуально через год-два, через пять лет. Это нужно, чтобы заранее создавать образовательные программы в наших образовательных организациях.

В каких новых компетенциях выступят представители Татарстана?

Республика впервые примет участие в 23 новых компетенциях. Это интернет-маркетинг, рекрутинг, цифровое земледелие – абсолютно новое направление. Если говорить о цифровых направлениях, то у нас в сентябре состоится еще одно большое мероприятие в республике. Это третий отраслевой чемпионат по цифровым компетенциям DigitalSkills, который в период с 21 по 24 сентября пройдет в Казани на территории «Казань-Экспо». Участие в нем примут студенты, обучающиеся в вузах и колледжах со всей России. Будут представлены работники IT-отрасли, предприятий цифровой индустрии. Также будет представлено много новых компетенций: цифровое земледелие, моушн-дизайн, технологии виртуальной реальности, много нового, чего еще никогда не было. Мы впервые будем показывать эту индустрию на публику.

Основными конкурентами для нас являются команды Москвы, Свердловской области, Санкт-Петербурга

Татарстан – аграрная республика. Расскажите подробнее о цифровом земледелии.

Это возможность дистанционно, используя цифровые технологии и интернет контролировать весь процесс земледелия, начиная от планирования земельных участков и заканчивая их обработкой. Человек, сидя в своем кабинете, через компьютер управляет, например, задает программу, и трактор дистанционно, без участия водителя, занимается распашкой земли, ее обработкой. Если вкратце, то примерно это такая история. Главная задача ребят заключается в программировании роботов, тракторов и комбайнов для того, чтобы они в дальнейшем работали автоматически и выполняли работу качественно.

Это значит, что в будущем повышать показатели урожайности и бороться с засухой будут роботы?

Нет. В любом случае моя позиция заключается в том, что ни одна компетенция без человека не может жить. Любого робота нужно собрать, запрограммировать, контролировать его работу. Вопрос в том, что, наверное, в дальнейшем роботы будут более качественные. Они будут более быстро выполнять те или иные задачи. Таким образом, увеличится производительность труда, повысится урожайность продукции с гектара. Все это идет только на пользу. Но без человеческого опыта, без знания в данном случае всех основ земледелия, будущее компетенции невозможно.

У вас есть прогнозы в отношении финала чемпионата? Команды каких регионов вы считаете нашими главными соперниками?

Для нас очень важно, чтобы ребята показали свой максимум и то, что они действительно умеют, чему научились. Если они это сделают, справятся со своими нервами, не забудут то, чему их обучали эксперты и что часами отрабатывали, то покажут хорошие результаты

Фото: © Ильнар Тухбатов

Прогнозы всегда дело неблагодарное и, наверное, ненужное. Мы понимаем, что конкуренция растет из года в год. Все большее число регионов подтягивается к тем лидерам, которые на протяжении ряда лет являются самыми активными, самыми результативными в развитии движения Worldskills и вообще в развитии системы среднего профессионального образовании, являются лидерами подготовки кадров в нашей стране. И Татарстан все эти годы входит в эту тройку. Мы на протяжении восьми лет являемся одними из победителей в общекомандном зачете. У нас за эти годы было три первых места. В том году мы также заняли первое место. Основными конкурентами для нас традиционно являются команды Москвы, Московской и Свердловской области, Санкт-Петербурга. В прошлом году очень активно в борьбу включилась Кемеровская область. Уверен, что и наши коллеги, соседи-башкиры тоже приложат в этом году максимальные усилия, чтобы показать оптимальные результаты. Для нас очень важно, чтобы ребята показали свой максимум и то, что они действительно умеют, чему научились. Если они это сделают, справятся со своими нервами, не забудут то, чему их обучали эксперты и что часами отрабатывали, то покажут хорошие результаты. Мы будем надеяться, что Татарстан останется одним из лидеров в общекомандной гонке.

В Татарстане дефицит специалистов среднего звена, выпускников колледжей

В последние годы в Татарстане много делается для того, чтобы движение Worldskills было более масштабным и популярным. Какие предприятия сейчас охотно берут на работу молодых специалистов?

Наша республика прошла в движении Worldskills путь с 2012 до 2019 года - до проведения мирового чемпионата в Казани. Этот период показал, что есть механизм, есть движение, есть организация, которая собрала все лучшее во всем мире. Это лучшее оборудование, стандарты в системе подготовки, как конкурсантов, так и экспертов, мастеров производственного обучения. Все это лучшее было внедрено в нашу систему образования, и сейчас эта работа продолжается. Государство первым обратило внимание на это движение, начало помогать с точки зрения изменения инфраструктуры, вложений в материально-техническую базу, в наши колледжи: ремонт, оснащение. Были заменены государственные образовательные стандарты, они приведены к современным международным требованиям, и этот процесс продолжается. На уровне регионов приняты отдельные программы. Например, в нашей республике это программа создания ресурсных центров. Мы чувствуем поддержку наших предприятий и организаций. Это такие гиганты, как ПАО «Татнефть», «Таиф», завод им. Горького, «Казаньоргсинтез», «КАМАЗ» а также предприятия малого и среднего бизнеса.

Государство первым обратило внимание на это движение, начало помогать с точки зрения изменения инфраструктуры, вложений в материально-техническую базу, в наши колледжи: ремонт, оснащение

Фото: © Султан Исхаков

Любой чемпионат – это ярмарка вакансий, где специалисты подбирают себе будущих работодателей, а предприятия - работников. За последние годы предприятиями и организациями республики было приобретено оборудование и инструменты на 170 млн. рублей, которые переданы в наши образовательные организации. Сами предприятия активно включились в подготовку кадров, у нас в колледжах преподают сотрудники предприятий и организаций, которые являются нашими экспертами. Ребята проходят стажировки на предприятиях и в организациях. На выходе многие предприятия получают качественных специалистов, которые умеют работать на оборудовании благодаря программе ресурсных центров. Образовательные программы колледжей выстраиваются совместно с предприятиями.

Какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда Татарстана?

На предприятиях нужны ребята самых разных специальностей. Не секрет, что где-то кадровый состав достаточно возрастной, и требует омоложения. С учетом цифровизации и тех изменений, которые в мире происходят, на предприятия должны приходить новые специалисты, которые умеют работать на современном оборудовании и могут предложить новые походы к работе. К примеру, возьмем ресторанный сервис. Специалист ресторанного сервиса – это и официант, и бармен, и сомилье, и человек, который умеет оформить то или иное блюдо. Это человек, который должен понимать все процессы в ресторанном бизнесе. Специалист, который работает на станке ЧПУ, это уже не слесарь с чемоданчиком, как было раньше. Это человек, который работает с многомиллионным оборудованием и должен понимать все процессы, которые происходят до того, как изделие попало к нему в станок, и что с этим изделием происходит в дальнейшем.

Пользуются популярностью специалисты IT-отрасли. У нас есть дефицит специалистов среднего звена, выпускников колледжей. Здесь большим плюсом для нас является наличие IT-города в нашей республике - Иннополиса, который разрастается и ежегодно забирает молодых специалистов. Важно, что многие ребята после Worldskills приходят на предприятия и в организации. Достаточно большое их количество остается в наших колледжах, несмотря на то, что там не самые большие зарплаты. Но это ребята, которым нравится передавать свой опыт. Люди, которые прошли через чемпионатное движение, знают, как готовить участников. Есть ребята, которых заранее, за пару лет до окончания колледжа уже ждут на предприятиях. Есть молодые люди, которых забирают компании из других регионов и стран. Ребята уезжают из республики, но, тем не менее, они находят себя, развиваются.

Пользуются популярностью специалисты IT-отрасли. У нас есть дефицит специалистов среднего звена, выпускников колледжей

Фото: © Михаил Захаров

Если говорить о спросе, то помимо движения Worldskills мы являемся оператором программы содействия занятости. Это национальный проект, который реализуется в Российской Федерации по содействию в переобучении и повышении квалификации. Например, сейчас актуальны веб-дизайнеры и граф-дизайнеры, специалисты по лабораторно-химическому анализу и охране труда. Это те специальности, которые востребованы предприятиями. Мы понимаем, что в республике есть потребность у всех отраслей экономики, начиная со сферы услуг и заканчивая промышленными предприятиями, строительной сферой. Недавно начали сотрудничать с Ассоциацией строителей индивидуального жилья, испытывающей нехватку в рабочих кадрах - кирпичниках, столярах и прорабах. Сейчас с ними выстраиваем коммуникации.

В движении Worldskills не только молодежь, но и люди старшего поколения

Какую зарплату сразу могут предложить молодым специалистам предприятия региона?

Зарплаты абсолютно разные: 25, 35, 50 тыс. рублей. Если брать IT-отрасль, то это 80 тыс. рублей в месяц и больше. У нас много примеров, когда выпускники движения делают большой карьерный рост. Они в процессе обучения начинают работать на предприятиях, а после участия в чемпионатах идут на повышение, становятся руководителями каких-то небольших направлений. Кто-то открывает свое дело, кто-то становится самозанятым, организует ИП. В целом никто из них не остается невостребованным, все находят свое место. С этого года мы отдельно запустили специализированный сайт, который объединит работодателей и выпускников движения Worldskills. На данном ресурсе выпускники будут предлагать себя в качестве будущих работников, а предприятия смогут предлагать вакансии. Ребята размещают свои анкеты, результаты на чемпионатах идемонстрационных экзаменов. На нашем официальном сайте есть специальная, большая вкладка. Площадку мы уже запустили в тестовом формате, сейчас идет ее постепенное актуализация, обновление данных.

У нас много примеров, когда выпускники движения делают большой карьерный рост. Они в процессе обучения начинают работать на предприятиях, а после участия в чемпионатах идут на повышение, становятся руководителями каких-то небольших направлений

Фото: © Владимир Васильев

Сколько участников насчитывает республиканское движение Worldskills?

Ежегодно порядка 3-4 тысяч ребят проходят через мероприятия Worldskills, начиная с отборочных соревнований в колледже, сетевых, региональных чемпионатов. С каждым годом у нас увеличивается количество ребят на региональных чемпионатах. В прошлом году участие в региональном чемпионате принимали почти 1,8 тыс. конкурсантов, это рекордная цифра. Участниками мирового чемпионата в Казани стали 1,3 тыс. человек. Есть огромное количество и других проектов: DigitalSkills, хайтек, межвузовский чемпионат Worldskills среди студентов вузов. Кроме того, проходят отраслевые чемпионаты среди работников предприятий, различные программы реализуются Союзом агентств Worldskills России. Поэтому в нашем движении не только молодежь, но и люди старшего поколения.

Подводя итоги нашей беседе, чтобы вы хотели пожелать команде Татарстана накануне соревнований и вообще молодым людям республики, которые хотят стать участниками движения Worldskills?

Ребятам сборных хочется пожелать спокойствия, уверенности в своих силах. Они сделали огромную работу, прошли большой путь. Это финишная прямая, где нужно показать максимум из того, что они умеют, и мы знаем, что они могут. Если ребята захотят, то могут, как говорили раньше, улететь в космос. Сейчас нужно расслабиться и показать максимально все свои возможности. Думаю, что результат будет хорошим. Что касается всех остальных молодых людей, то мы приглашаем их вместе с родителями на наши чемпионаты. Ребята могут посмотреть их живьем или в режиме офлайн. Есть огромное количество специальностей, компетенций, среди которых можно найти себе любимое дело, дело всей своей жизни. Приглашаем всех ребят выбрать то, что по душе.