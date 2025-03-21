Ильсур Хадиуллин о конкурсе «Учитель года»: «Мы выявляем новых звезд»

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сегодня прошла 33-я по счету церемония награждения и закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Татарстане. На ней глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что такой конкурс позволяет выявить профессионалов среди педагогов.

«Мы выявляем новых звезд, которые будут прокладывать дорогу молодым. Наша задача – вовлечь в профессию учителя как можно больше молодежи, помочь им закрепиться на работе. А вы являетесь настоящими наставниками. И вы все – победители», – сказал министр образования и науки конкурсантам.

Хадиуллин напомнил, что в ноябре – январе прошли школьный и муниципальный этапы, а с января по февраль – зональный этап всероссийского конкурса в республике. «Вы проделали огромную работу. Столько труда вложили не только в себя, но и в систему образования, чтобы показать ее на самом высоком уровне», – заявил он педагогам.

На региональном этапе в номинации «Учитель года» участвовали 40 педагогов из 29 муниципальных образований. Их средний возраст – 38 лет. В номинации «Педагогический дебют» приняли участие 20 педагогов из 17 муниципалитетов. Средний возраст конкурсантов – 23,5 года, рассказал министр.

«В течение этой недели продолжались состязания. Учителя проводили уроки, они были очень интересные и насыщенные, с использованием новых технологий. Впервые в этом году проводилось «Педагогическое интервью», во время которого мы еще раз увидели широкий кругозор наших учителей. Проходил блиц-турнир, во время которого тоже прозвучали интересные вопросы», – сообщил он.

По словам Хадиуллина, молодые и более опытные учителя во время состязаний проявили уважение друг к другу, оказывали помощь. «В целом конкурс прошел на самом высоком уровне», – констатировал он.

Глава Минобрнауки поблагодарил учителей родных языков, которые «являются хранителями культуры и традиций народов». «Вы обеспечиваете красоту и чистоту языка. Работая с детьми, используете новые технологии и добиваетесь успехов», – заметил он.

Министр добавил, что в конкурсе приняли участие учителя татарского языка и литературы не только из Татарстана, но и из 11 регионов России. «Мы провели с ними встречу и еще раз убедились, что родному языку как в Татарстане, так и в других регионах уделяется большое внимание. Каждый рассказывал, какие технологии применяет, чтобы дети полюбили свой родной язык и не отказывались от него», – подчеркнул он.

«Учителем года Татарстана» в этом году стала педагог русского языка и литературы школы №35 Набережных Челнов Мария Ерофеева, а «Воспитателем года» в республике признана Виктория Цыганова, которая работает в детском саду №10 Лениногорского района. Они будут представлять Татарстан во всероссийском финале конкурса.

В номинации «Лучший учитель татарского языка и литературы 2025» первое место заняли педагоги Светлана Ахунова из Азигуловской школы имени Героя Советского Союза Н. Х. Хазипова Свердловской области и Айсылу Мухаметова из лицея №146 «Ресурс» Казани.

В номинации «Педагогический дебют Татарстана 2025» победил учитель математики Лицея-интерната имени М. Онджеля Бугульминского района РТ Ильгиз Абдрахманов.

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проводится для выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа профессии и распространения педагогического опыта лучших учителей.