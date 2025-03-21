Учителем года Татарстана стала Мария Ерофеева из Набережных Челнов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Педагог русского языка и литературы школы №35 Набережных Челнов Мария Ерофеева стала победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025» в Татарстане. Церемония награждения прошла сегодня в Детском центре «Экият» в Казани.

«Это очень неожиданно и очень ответственно, потому что теперь мне предстоит представлять не только свою школу, свой город, но и родную республику. Я испытываю гордость, но и небольшое волнение», – заявила «Учитель года Татарстана 2025».

Ерофеева рассказала, что работает по профессии уже шесть лет, а стать учителем мечтала еще с детства.

«Я первый учитель в своей семье. Для меня это не просто профессия, это призвание. И я доказала, что я не просто учитель, а учитель года. Для меня это очень важно», – подчеркнула она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Педагог также отметила, что весь период конкурса ее поддерживали ученики и выпускники школы, в которой она работает.

«Все переживали, каждый день спрашивали, как у меня дела. Они с нетерпением ждут меня обратно, и я их обрадую тем, что победила. Они за меня болели», – сообщила учитель.

Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса в Татарстане прошли в ноябре – январе. С 27 января по 20 февраля проходил зональный этап.

В региональном этапе приняли участие 40 педагогов из 29 муниципальных образований. Из них после конкурсных испытаний жюри определило 15 лучших педагогов, которые продолжили борьбу за звание «Учитель года».