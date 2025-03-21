Воспитателем года в Татарстане стала Виктория Цыганова из Лениногорского района

Победителем республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Татарстана 2025» стала педагог детского сада №10 Лениногорского района Виктория Цыганова. Церемония награждения проходит в Детском центре «Экият» в Казани.

Республиканский конкурс «Воспитатель года» – региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства с одноименным названием.

В нем принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды.

Цыганова в этом году представит Татарстан на всероссийском конкурсе. Награду победителю вручила заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева.

«История этого конкурса - это история достижений педагогов всех образовательных организаций. Каждый год конкурс открывает новые имена, чей труд связан с творчеством и развитием», – отметила депутат.

Она добавила, что победители такого конкурса заслуживают общественного и профессионального признания.

Терентьева также наградила победителей конкурса в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения 2025». Первое место здесь заняла воспитатель детского сада №12 Менделеевского района Айгуль Курбанова.