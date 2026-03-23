Ильсур Хадиуллин: Конкурс «Учитель года» повышает авторитет педагога

В Казани сегодня подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». Конкурс включал несколько этапов: школьный, муниципальный, зональный, региональный и заключительный.

В Татарстане более 1,8 тыс. педагогов приняли участие в школьном этапе, свыше 900 – в муниципальном и 92 человека – в зональном.

«Зональный этап конкурса прошел в пяти муниципалитетах республики с 20 февраля по 13 марта. В региональном этапе всероссийского конкурса приняли участие 62 педагога, из них 41 представитель 38 муниципальных образований в номинации „Учитель года“ и 21 представитель 20 муниципалитетов – в номинации „Педагогический дебют“», – рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Средний возраст конкурсантов номинации «Учитель года» – 37 лет, номинации «Педагогический дебют» – 25 лет, отметил он. «Всего в региональном этапе участвовали 13 мужчин и 49 женщин. А в целом в системе образования у нас трудится 11% мужчин», – добавил глава Минобрнауки.

Он подчеркнул, что конкурс направлен на поиск и поддержку творчески работающих учителей. «В Татарстане таких педагогов много. Из них мы сегодня выбираем самых достойных. Но все, кто участвовал в региональном этапе, – уже победители. Проведение такого конкурса стимулирует педагогов, повышает авторитет учителя. Хочется, чтобы еще больше внимания было нашим учителям. Хотя со стороны республики мы поддерживаем их различными грантами», – заявил он.

Абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026» в Татарстане стал 26-летний Илья Тарасов. Он работает учителем русского языка и литературы в казанском лицее №121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова.

На церемонии также назвали «Воспитателя года Татарстана – 2026». На региональном этапе победу одержала педагог детского сада №78 Казани Елена Бербина.

В номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения-2026» лучшей признана педагог детского сада №358 Казани Алсу Галиева. А в номинации «Учитель татарского языка и литературы» первое место заняла педагог казанского лицея №11 Резида Курамшина.

В номинации «Педагогический дебют» победила учитель русского языка и литературы Лицея имени Лобачевского КФУ Ксения Фазылова.

Учителем года по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» стал преподаватель школы №5 Азнакаева Руслан Салифов.

В этом году в конкурсе «Учитель года» появилась новая номинация – «Мастер года». В ней участвуют педагоги, которые посвятили свою жизнь среднему профессиональному образованию.

«Раньше проходил отдельный конкурс „Мастер года“. Но ведь система образования включает дошкольное, общее, среднее профессиональное образование. Поэтому ввели такую номинацию в общий конкурс», – пояснил Хадиуллин.

«Мастером года – 2026» в Татарстане стала педагог колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева Нижнекамска Алсу Казакова. Она будет представлять Татарстан на федеральном этапе конкурса в сентябре-октябре.