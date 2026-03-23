Общество 23 марта 2026 15:38

Учителем года Татарстана – 2026 стал казанский педагог Илья Тарасов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026» в Татарстане стал Илья Тарасов. Об этом стало известно сегодня на церемонии награждения в Казани.

Тарасов работает учителем русского языка и литературы в казанском лицее №121 имени Героя Советского Союза С. А. Ахтямова. Ранее он стал «Учителем года Казани – 2026».

«Это очень волнительно. Получать звание „Учитель года Казани“ – ответственно, а „Учитель года Татарстана“ – ответственно вдвойне. Мне повезло – на моем жизненном пути встретились люди, которых я могу с гордостью назвать учителями, наставниками. Без них не было бы этой победы», – сказал педагог.

Награду победителю вручил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Тарасов представит Татарстан на федеральном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026».

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Учитель года Татарстана
