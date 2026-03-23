Воспитателем года Татарстана – 2026 стала Елена Бербина из Казани

Воспитателем года Татарстана – 2026 стала педагог детского сада № 78 Казани Елена Бербина. Победителя регионального этапа всероссийского конкурса объявили сегодня в столице Татарстана.

«Каждый ребенок имеет свой потенциал, нужно уметь его раскрыть. Воспитатель – первый наставник малыша, который играет ключевую роль в его будущем», – сказала ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова, вручая награду победителю.

На торжественном мероприятии назвали также лучших в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения-2026». Победу здесь одержала воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения детского сада № 358 Казани Алсу Галиева.