news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 13:52

Воспитателем года Татарстана – 2026 стала Елена Бербина из Казани

Читайте нас в
Телеграм

Воспитателем года Татарстана – 2026 стала педагог детского сада № 78 Казани Елена Бербина. Победителя регионального этапа всероссийского конкурса объявили сегодня в столице Татарстана.

«Каждый ребенок имеет свой потенциал, нужно уметь его раскрыть. Воспитатель – первый наставник малыша, который играет ключевую роль в его будущем», – сказала ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова, вручая награду победителю.

На торжественном мероприятии назвали также лучших в номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения-2026». Победу здесь одержала воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения детского сада № 358 Казани Алсу Галиева.

#воспитатель года #всероссийский конкурс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

Новости партнеров