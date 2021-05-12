Ильсур Хадиуллин: Для выпускников 175-й школы график сдачи ОГЭ и ЕГЭ не изменится

Выпускники казанской школы № 175 будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по утвержденному расписанию. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«С 24 мая начинается основной период ОГЭ. Никаких изменений в экзаменах не должно быть. Выпускники 9-х и 11-х классов этой школы полностью освоили программу в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, и по тому расписанию, которое утверждено Рособрнадзором, они будут сдавать экзамены», — рассказал спикер.

По словам Хадиуллина, пока не завершится ремонт в здании гимназии, для выпускников учебный процесс будет организован в школах №171 и №174. Глава Минобрнауки подчеркнул, что будут использованы разные формы обучения, но учебный процесс не остановится.

«В каких-то классах — в дистанционной форме. Для выпускных классов проведем консультации. Будут разные формы, но учебный процесс не будет прерван, пройдет по графику. И школьники начальных классов, а также 9 — 11 классов будут заниматься», — пояснил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате стрельбы в гимназии № 175 Казани 11 мая погибли девять человек — семь детей и два учителя. Сегодня, 12 мая, в Татарстане объявлено днем траура.