Ильшат Аминов объяснил, почему VK может конкурировать с YouTube

Ильшат Аминов

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«ВКонтакте» может составить конкуренцию YouTube в борьбе за российских пользователей. Такое мнение «Татар-информу» выразил генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» Ильшат Аминов.

«У них достаточно внятный и понятный интерфейс для видео. Там много видеоматериалов, в том числе и фильмов, которые вы больше нигде не найдете. В VK это все можно посмотреть, в том числе и зарубежные фильмы. Поэтому я считаю, что у VK есть все шансы завоевать эту нишу видеоплатформ и создать более-менее удобную для пользователей архитектуру видеохостинга», – поделился Аминов.

По его словам, VK «на голову» обошел отечественный видеохостинг RuTube, который в нынешнем виде нуждается в качественных доработках.

«VK уже давно является не то чтобы конкурентом, а даже побеждает в борьбе с RuTube. Они идут на голову выше. RuTube очень неудобен и чрезвычайно плохо работает, по крайней мере у меня. В VK таких проблем нет, компания постоянно осуществляет поддержку своего видеохостинга. Я считаю, что будущее за VK», – добавил Аминов.

Ранее сообщалось, что VK запустила программу грантовой поддержки создателей видеоконтента.