VK запустила программу грантовой поддержки создателей видеоконтента

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила программу грантовой поддержки создателей видеоконтента. Претендовать на грант до 5 млн руб. сможет любой пользователь соцсети. На полученные средства он должен создать развлекательно-образовательный контент в формате длинных видео. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей.

Для участия в грантовой программе необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус ИП и вести открытое сообщество «ВКонтакте», у которого больше тысячи подписчиков. Подробные правила участия опубликованы на сайте VK Гранты.

Прием заявок стартовал 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года. Каждый заявитель может подать только один проект. Сумма денежного гранта на получателя составит до 5 млн руб. – размер зависит, в том числе и от количества подписчиков в сообществе грантозаявителя.

Участник программы должен потратить полученные средства на создание образовательно-развлекательного контента в формате горизонтального видео длительностью от 10 минут. Тематика может быть любой – от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии – главное, чтобы она не нарушала правила площадки и российское законодательство. Помимо этого, контент должен носить нерекламный характер, а сообщество заявителя не должно содержать преимущественно коммерческого контента.

Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин сообщил, что в конце сентября была запущена новая программа монетизации для авторов, которая позволяет зарабатывать на публикуемом контенте.

«Теперь мы представляем грантовую программу, направленную на поддержку специальных проектов, которые авторы хотели запустить, но, в силу разных причин, сталкивались с отсутствием необходимых ресурсов. Эта инициатива предоставляет возможность не только продолжать зарабатывать на текущем контенте, но и реализовывать масштабные идеи, создавая качественный и разнообразный контент для пользователей платформы VK. Мы стремимся, чтобы все больше авторов могли воплощать в жизнь самые амбициозные проекты», – отметил он.

Грантовая программа поддержки видеоблогеров запущена соцсетью впервые, рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

«Мы не выделяем какие-либо тематики, но больше шансов получить грант у тех, кто делает развлекательно-образовательный контент в формате how to. Внутренние исследования и фокус-группы показывают, что именно такие видео пользуются спросом у наших пользователей сегодня. С начала года уже более 15 тысяч новых авторов стали публиковать ролики в VK Видео. Мы хотим, чтобы таких авторов стало больше», – рассказала Воробьева.

В начале года VK запустила расширенную программу грантовой поддержки культурных учреждений и авторов. Ее общий объем составил около 60 млн руб.