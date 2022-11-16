Илона Маска сравнили с Волдемортом после жесткого ультиматума работникам Twitter

Новый владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил сотрудникам социальной сети, что они должны либо интенсивно работать, либо увольняться. Он отметил, что оставшиеся работники будут работать «долгими часами с повышенной эффективностью». Об этом сообщает издание Washington Post.

«Те, кто пишут отличный код, составят большинство нашей команды и окажут огромное влияние на проект», — приводятся слова бизнесмена.

По информации издания, Маск направил работникам электронные письма со ссылкой, где им необходимо было поставить «да» до 17.00 (01.00 по московскому времени), если они планируют остаться в Twitter. По информации в СМИ, некоторые сотрудники сравнили нового начальника со злодеем из фильмов про Гарри Поттера лордом Волдемортом.

Миллиардер заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue, которое было приостановлено из-за фейковых аккаунтов, пока откладывается до 29 ноября. По его словам, в новой версии подписки изменение имени аккаунта будет означать потерю галочки верификации, которую можно будет вернуть только после проверки и одобрения нового наименования профиля модерацией соцсети.

Ранее он также допустил вероятность банкротства социальной сети, если она не будет окупаться. Напомним, Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Она обошлась ему в 44 млрд долларов.