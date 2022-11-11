Илон Маск допустил банкротство социальной сети Twitter

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что социальная сеть Twitter может обанкротиться, если не сможет зарабатывать больше средств, чем сейчас тратит. Об этом сообщило издание The Information.

«Мы не можем расширяться до миллиарда пользователей и нести огромные потери на этом пути, это неосуществимо», – сказал Маск, выступая на общем собрании команды Twitter.

После приобретения социальной сети бизнесмен также сообщил сотрудникам компании, что в следующем году они могут столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Она обошлась ему в 44 млрд долларов. Свое решение стать новым владельцем соцсети предприниматель объяснил желанием помочь человечеству. По его мнению, для цивилизации важно иметь одну цифровую платформу, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

После этого бизнесмен анонсировал ряд нововведений: Twitter разрешит прикреплять к публикациям длинные тексты, будет введена платная система верификации аккаунтов (ее стоимость ему пришлось уменьшить с 20 до 8 долларов) и уменьшена цензура.