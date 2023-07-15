Илон Маск обрушился с критикой на власти США из-за кассетных снарядов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал политику США за намерение передать Украине кассетные боеприпасы. В своем аккаунте в «Твиттере» он предупредил о негативных последствиях такого шага, назвав его «лицемерным».

Маск подчеркнул, что США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях. «Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал он, добавив, что «ничего хорошего из этого не выйдет».

Напомним, США передают Украине «усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (DPICM)» калибром 155 миллиметров. При их взрыве суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность (и создавая таким образом угрозу для гражданских лиц). Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские Вооруженные силы тоже начнут использовать кассетные боеприпасы в случае их применения Киевом.