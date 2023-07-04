Илон Маск готовится к бою с Цукербергом вместе с бойцами смешанных единоборств

Американский бизнесмен Илон Маск продолжает подготовку к бою с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом. Так, накануне он провел тренировку с канадским бойцом смешанных единоборств, экс-бойцом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером и обладателем черного пояса по джиу-джитсу и блогером Лексом Фридманом.

«Вчера вечером провел отличную тренировку с Илоном Маском, Жоржем Сен-Пьером и Джоном Данахером. Все прошло просто эпично!» — цитирует ТАСС Twitter Фридмана.

В ответ на это Маск написал: «Очень здорово! Вывод очевиден — мне нужно тренироваться гораздо больше».

22 июня Цукерберг принял предложение устроить поединок без правил. Причиной конфликта стало заявление Meta* о планах запустить приложение — конкурент сети микроблогов Twitter, которым владеет Маск. Миллиардеры собирались сразиться на арене в Лас-Вегасе.

Мать владельца Twitter Мэй Маск заявила, что отменила бой сына. Однако позже миллиардер сообщил, что поединок все же состоится и может пройти в Колизее. Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт выразил уверенность, что он станет самым просматриваемым в истории.

*Признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.