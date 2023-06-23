Мать Маска заявила, что отменила его бой с Цукербергом

Мать основателя корпораций SpaceX и Tesla Илона Маска Мэй Маск отменила поединок сына с владельцем корпорации Meta* (объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом она написала в своем Twitter’е.

«На самом деле, я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Победит тот, кто окажется смешнее», — написала Мэй Маск. Сын ответил на ее запись смеющимся смайликом.

Ранее Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в бое без правил. Причиной вызова стали планы Meta* запустить приложение, которое стало бы конкурентом сети микроблогов Twitter, которую в прошлом году приобрел основатель SpaceX.

Миллиардеры условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Маск даже предложил провести поединок по правилам смешанных единоборств (MMA).

О намерении Meta* запустить аналог Twitter 8 июня рассказала газета The Wall Street Journal. Так называемый Project 92 был представлен на общем собрании сотрудников корпорации.

* Организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена.