Маск допустил, что его бой с Цукербергом может пройти в Колизее

Поединок основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с владельцем запрещенной в РФ корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в римском Колизее, где некогда происходили гладиаторские бои. Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter’е.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал Маск и выложил ссылку на фрагмент из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» с подписью: «Мне надо поработать над выносливостью».

Ранее, 22 июня, Цукерберг принял предложение устроить поединок без правил. Причиной конфликта стало заявление Meta* о планах запустить приложение — конкурент сети микроблогов Twitter, которым владеет Маск. Миллиардеры собирались сразиться на арене в Лас-Вегасе.

Позднее мать Илона Маска Мэй Маск заявила, что отменила бой сына с Марком Цукербергом. Однако, несмотря на это, президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт выразил уверенность, что бой всё же состоится и станет самым просматриваемым в истории.

*Признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.