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Маск допустил, что его бой с Цукербергом может пройти в Колизее
Поединок основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с владельцем запрещенной в РФ корпорации Meta* Марком Цукербергом может состояться в римском Колизее, где некогда происходили гладиаторские бои. Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter’е.
«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — написал Маск и выложил ссылку на фрагмент из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» с подписью: «Мне надо поработать над выносливостью».
Ранее, 22 июня, Цукерберг принял предложение устроить поединок без правил. Причиной конфликта стало заявление Meta* о планах запустить приложение — конкурент сети микроблогов Twitter, которым владеет Маск. Миллиардеры собирались сразиться на арене в Лас-Вегасе.
Позднее мать Илона Маска Мэй Маск заявила, что отменила бой сына с Марком Цукербергом. Однако, несмотря на это, президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт выразил уверенность, что бой всё же состоится и станет самым просматриваемым в истории.
*Признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
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