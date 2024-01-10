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Иллюминацию в центре Казани могут оставить до марта
Работа световых конструкций в центре Казани может быть продлена до марта 2024 года. Об этом, отвечая на вопросы жителей, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, сейчас рассматривается возможность продлить работу основной иллюминации до марта», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что елочные городки в столице Татарстана проработают до старого Нового года. С 14 января в городе стартует демонтаж новогодних украшений.
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