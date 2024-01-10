news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 января 2024 06:00

Иллюминацию в центре Казани могут оставить до марта

Скопировать ссылку
Иллюминацию в центре Казани могут оставить до марта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа световых конструкций в центре Казани может быть продлена до марта 2024 года. Об этом, отвечая на вопросы жителей, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, сейчас рассматривается возможность продлить работу основной иллюминации до марта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что елочные городки в столице Татарстана проработают до старого Нового года. С 14 января в городе стартует демонтаж новогодних украшений.

читайте также
Более 1 тыс. литров чая и первый турпоток по М12: как в Казани отметили Новый год
Более 1 тыс. литров чая и первый турпоток по М12: как в Казани отметили Новый год
#новогодние украшения #иллюминация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100