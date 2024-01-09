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Более 1 тыс. литров чая и первый турпоток по М12: как в Казани отметили Новый год
Татарстан в новогодние праздники посетило свыше 170 тыс. человек. Для них, а также для местных жителей муниципалитеты подготовили свыше 6,5 тыс. мероприятий. О том, как татарстанцы и гости республики встретили Новый год, рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.
Самые востребованные места в новогодние каникулы – Казанский Кремль и цирк
В Татарстане новогодние мероприятия, организованные в государственных учреждениях культуры, посетили более 800 тыс. человек, рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова. Всего в муниципалитетах Татарстана в период каникул прошло свыше 6,5 тыс. мероприятий.
«Помимо морозов у нас был еще один враг — высокий эпидемический порог. Тем не менее в новогодние праздники 2024 года в государственных учреждениях культуры в Казани прошло более 1,5 тыс. мероприятий, на которых побывало более 600 тыс. посетителей», — отметила глава ведомства.
В общем же по республике с учетом негосударственного сектора – кинотеатров, уличных пространств – было зафиксировано более 2 млн посетителей праздничных мероприятий.
По словам Аюповой, самыми востребованными площадками стали Казанский Кремль – 195 тыс. посетителей – и Казанский цирк – 86 тыс. посетителей. В пятерке лидеров также оказались Свияжский музей-заповедник, Театр кукол «Экият» и Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.
Ирада Аюпова также подчеркнула, что Министерство культуры Татарстана объявило голосование в социальных сетях, чтобы определить лучшее новогоднее мероприятие. Генератор случайных чисел выберет трех победителей среди комментаторов поста с голосованием. Им подарят билеты в любое учреждение культуры Татарстана.
«Если будут комментарии о том, что улучшить, на чем лучше сделать акцент, что не понравилось, за эту обратную связь особая благодарность, потому что мы учимся, развиваемся и обратная связь нам очень важна», — заключила Аюпова.
Поймать «дракона» в праздники смогли более 5 тыс. казанцев
В Казани в новогодние праздники прошло порядка 500 мероприятий, около 200 из них – на открытом воздухе. В новогоднюю ночь концертные площадки посетили около 45 тыс. человек, а самой востребованной за все время праздников стала программа «Не опять, а с новым» возле Центра семьи «Казан». Ее посмотрели около 200 тыс. человек, поделился начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.
Он также напомнил, что в праздничные выходные по Казани перемещался символ года – дракон. Поймать его, чтобы сфотографироваться, смогли почти 5 тыс. человек. За самую красивую фотографию победителю вручили приз – фотоаппарат моментальной съемки. А вот «серебряного» призера найти пока не удалось, девушка не выходит на связь. Абзалов выразил надежду, что она вскоре появится для получения приза.
«Еще немного о числах. На всех мероприятиях, несмотря на холод, была дружественная атмосфера. Особой популярностью пользовался татарский чай. Его за все время выпили около 1 тыс. литров», – добавил начальник Управления культуры исполкома города.
Абзалов также пообещал, что новогодние украшения, иллюминацию и главную казанскую елку возле Центра семьи «Казан» начнут поэтапно демонтировать только после старого Нового года.
«До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будет демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже постепенно будет демонтироваться», — пояснил он.
Свыше 170 тыс. туристов посетили Казань в новогодние праздники
В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тыс. человек из других регионов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Такой высокий показатель в республике в последний раз фиксировали в 2020 году.
«Мы видим, что в Татарстан приехали туристы практически из всех регионов РФ. Больше всего прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил спикер.
По словам Иванова, загруженность отелей в новогодние каникулы достигала более 75%, а в пиковые даты — 100%. Высокий спрос со стороны туристов наблюдался и на загородные объекты размещения.
Среди самых популярных туристических мест глава Госкомитета РТ по туризму назвал Раифский монастырь — его посетили более 60 тыс. человек, резиденцию Кыш Бабая — там побывали свыше 4,5 тыс. человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также экопарк «Дикая ферма». Пользовались большим спросом горнолыжные комплексы и рыболовные базы. Иванов также подчеркнул, что в новогодние праздники в Татарстане зафиксировали турпоток по новой платной трассе М12 «Восток».
«Мы уже зафиксировали турпоток, который прибыл по трассе М12. Люди отмечают комфорт, скорость и удобство того, как теперь можно добираться до Казани», — прокомментировал он.
Напомним, Президент России Владимир Путин 21 декабря открыл движение на всех участках автодороги М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. В церемонии принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Из-за «новогодних» пожаров в Татарстане погибли пять человек, семь получили травмы
Не обошлось в новогодние праздничные дни и без происшествий. С 30 декабря по 9 января в Татарстане зарегистрировали 87 пожаров, на которых погибли пять человек, еще семь были травмированы, рассказал главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.
«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отмечаю снижение количества пожаров на 32,6%, количества погибших людей — на одного человека, травмированных — на пять человек», — отметил он.
По словам Трущина, основное количество пожаров — 59, или 68% от общего количества, — произошло в жилом секторе. Среди них 35 пожаров в надворных постройках, 15 в частных домах, девять в многоквартирных жилых домах и два – в садовых домах.
Главной причиной происшествий стало неосторожное обращение с огнем – из-за этого в республике вспыхнуло 30 пожаров (34,5%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей вызвало 20 пожаров, или 23% от общего количества, а нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — 22 пожара (25,3%).
За праздники в Татарстане предотвратили более 1,2 тыс. случаев использования пиротехники
Особое внимание в праздничные дни уделили рейдам по выявлению случаев использования пиротехники в неустановленных местах – их в Татарстане провели более 1 тыс. Профилактические группы, в состав которых вошли сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, предотвратили более 1,2 тыс. таких случаев, подчеркнул Максим Трущин.
Всего же за применение пиротехнических изделий в неустановленных местах составили 20 протоколов об административном правонарушении, привлечены к ответственности 10 человек.
«Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди граждан, по причине несоблюдения мер безопасности при обращении с пиротехническими изделиями пострадал один человек», — отметил спикер.
Так, в новогоднюю ночь в селе Айша мужчине подарили петарду. Спустя три дня на прогулке он решил ее взорвать и направился к реке. Торцом петарды мужчина провел о спичный коробок, из-за чего терочный воспламенитель загорелся. Пиротехническое изделие взорвалось в руке и оторвало ему треть одного из пальцев правой руки (ногтевую фалангу).
Главный госинспектор по пожарному надзору также заметил, что было проведено 10,4 тыс. бесед с населением, посвященных разъяснению требований пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.
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