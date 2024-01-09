Демонтировать новогодние украшения в Казани начнут после старого Нового года, 14 января. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

«До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будет демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже постепенно будет демонтироваться», — пояснил он.

Главную елку у Центра семьи «Казан» открыли 26 декабря. Программу «Не опять, а с новым», которая проходила на площадке возле нее, посетили свыше 200 тыс. человек.