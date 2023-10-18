Ильгиз Гилазов пояснил, чем будет заниматься Конституционный совет Татарстана

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Председатель Конституционного совета Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал об особенностях деятельности нового государственного органа республики. Презентация регламента этой структуры состоялась сегодня в Казани.

«Деятельность совета направлена на укрепление конституционной законности. Это юридическое лицо. Совет будет заниматься внесудебной работой. Его формирование отличается от судебного учреждения. Он наделяется политическими полномочиями. Решения, принимаемые советами, в значительной степени отличаются от традиционных судебных решений», – пояснил спикер.

Ключевым полномочием совета станет предварительный контроль законопроектов на соответствие Конституции РТ. Поскольку это не судебная структура, то принудительное исполнение его решений невозможно. Однако заключения совета, которые признают нормативно-правовые акты несоответствующими Основному закону, должны быть рассмотрены подписавшими их должностными лицами.

«Ликвидация Конституционных судов в регионах создала пробел конституционного надзора. Они ведь рассматривали дела, в которых есть потребность. При общем надзоре прокуратуры нет контроля за нормативными актами региональной власти и правовыми актами органов местного самоуправления. В судах общей юрисдикции нет дел, чтобы граждане жаловались на восстановление, например, местного сельсовета или на то, что нормативный акт не соответствует Конституции», – заметил Гилазов.

Членом совета может быть гражданин не моложе 35 лет с высшим юридическим образованием, а также не имеющий судимости. Кроме того, ему необходимо иметь десятилетний стаж работы в юриспруденции. Члены совета назначаются на пять лет. И один и тот же человек не может быть назначен более двух сроков.

«Они занимают государственную должность, соответственно все запреты, ограничения и обязанности, которые предусмотрены для этой категории, применимы к ним», – сообщила член совета Эльмира Мустафина.

По ее словам, деятельность новой структуры встроена в законопроектную работу парламента. Так, проекты законов, связанные с внесением изменений и поправок в Конституцию, должны направляться в совет для заключения. Отдельные граждане и представители организаций, полагающие, что их права нарушены нормативно-правовыми актами, тоже могут туда обратиться. Кроме того, в совете можно получить разъяснения положений Конституции.

«Совет по запросам Раиса Татарстана выражает мнение о соответствии Конституции РТ проектов, договоров, соглашений, которые заключаются от имени республики с другими регионами», – отметила Мустафина.

Совет будет взаимодействовать с другими госорганами, органами местного самоуправления, общественными объединениями. Отдельным направлением работы станет научно-методическое обеспечение развития конституционного законодательства.

«Думаю, что будет заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с юридическими факультетами вузов. Будут проводиться совместные мероприятия. У студентов появится возможность пройти у нас практику», – подчеркнула спикер.

Член Конституционного совета Роман Гафаров добавил, что при подаче заявления госпошлину платить не придется, нет также жестких требований к самому заявлению и прилагаемым документам. Более того, подачу обращений максимально упростили – их можно направить в письменной или электронной форме.

Конституционный совет в Татарстане создан вместо упраздненного Конституционного суда. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 44-м заседании Госсовета РТ в июне. Затем закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Совет состоит из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначил руководитель республики, а двух оставшихся — глава парламента Фарид Мухаметшин.

Конституционные советы существуют в Алжире, Казахстане, Сенегале, Франции, Шри-Ланке, Эфиопии и других странах.