Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ильгиз Гилазов назначен председателем Конституционного совета Татарстана
Ильгиз Гилазов назначен председателем Конституционного совета Татарстана. Членами совета также стали Роман Гафаров и Эльмира Мустафина. Решение было принято на 45-м заседании Госсовета РТ.
«Совет будет состоять из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначит Раис Татарстана, а двух оставшихся — Председатель Госсовета РТ. Они будут замещать государственные должности и осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Кандидатура Гилазова предложена Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Кандидатуры заслуженных юристов республики Гафарова и Мустафиной предложил глава парламента.
Совет будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.
Заключения и разъяснения Конституционного совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.
Конституционный совет создан в Татарстане вместо упраздненного Конституционного суда. Решение об этом было принято на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»