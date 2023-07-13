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Ильгиз Гилазов назначен председателем Конституционного совета Татарстана. Членами совета также стали Роман Гафаров и Эльмира Мустафина. Решение было принято на 45-м заседании Госсовета РТ.

«Совет будет состоять из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначит Раис Татарстана, а двух оставшихся — Председатель Госсовета РТ. Они будут замещать государственные должности и осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Кандидатура Гилазова предложена Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Кандидатуры заслуженных юристов республики Гафарова и Мустафиной предложил глава парламента.

Совет будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.

Заключения и разъяснения Конституционного совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.

Конституционный совет создан в Татарстане вместо упраздненного Конституционного суда. Решение об этом было принято на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.