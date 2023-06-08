В Татарстане создадут Конституционный совет вместо упраздненного Конституционного суда

В Татарстане создадут Конституционный совет как постоянно действующий самостоятельный государственный орган республики. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Конституцией Татарстана предусмотрено, что в республике в целях укрепления конституционной законности в соответствии с законом может быть образован Конституционный совет РТ», — сказал депутат Альберт Хабибуллин, представляя документ.

Совет будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.

Совет будет состоять из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначит Раис Татарстана, а двух оставшихся — Председатель Госсовета РТ. Они будут замещать государственные должности и осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе, уточнил Хабибуллин.

Заключения и разъяснения Конституционного совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.

Конституционный совет создается в Татарстане вместо упраздненного Конституционного суда.