Ильдар Сагдатшин покинул пост гендиректора Таткнигоиздата после 10 лет работы

Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин уволился по собственному желанию, проработав на этом посту десять лет. Как сообщили «Татар-информу» в Таткнигоиздате, решение связано с его переходом на новое место работы.

В издательстве также рассказали, что за время руководства Сагдатшин реализовал ряд значимых проектов и преобразований.

Среди ключевых достижений: создание новых форматов татарских книг, цифровизация и расширение доступности — было проведено полное обновление официального сайта издательства, который был преобразован в Центр татарской литературы. Теперь на ресурсе можно не только приобрести печатные издания, но и бесплатно скачать аудиокниги и электронные книги.

Впервые в истории издательства были выпущены книги на языках народов Татарстана для дошкольников, самоучители, разговорники и плакаты-алфавиты на пяти языках: татарском, чувашском, удмуртском, марийском и мордовском.

При руководстве Сагдатшина также появился новый формат книжных магазинов — внедрена концепция торговых точек, где можно выпить кофе, почитать книги и провести время в творческой атмосфере.

Коме того, налажено сотрудничество с молодыми дизайнерами — студентами КФУ, которые создавали оригинальные обложки, придавшие книгам издательства новый облик.

Коллектив Таткнигоиздата поблагодарил Ильдара Сагдатшина за плодотворную работу, пожелав ему новых карьерных успехов и реализации планов.

Ильдар Сагдатшин родился 3 февраля 1978 года в Казани. В 2002 году окончил Казанский государственный университет им.Ульянова-Ленина, Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности «менеджер государственного управления».

Трудовую деятельность начал в 1998 году корреспондентом отдела промышленности газеты «Ватаным Татарстан». С 1999 по 2001 год работал ведущим референтом пресс-службы Кабинета министров РТ. В 2001 году был назначен руководителем пресс-службы Кабинета министров РТ. В 2006 году стал начальником отдела по работе с обращениями граждан аппарата Кабинета министров РТ. С 2013 по 2015 год занимал должность заместителя руководителя агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В 2015 году назначен генеральным директором ГУП «Татарское книжное издательство». Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан. Имеет ряд поощрений и наград.