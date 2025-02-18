Таткнигоиздат представил новое издание книги «Татарская семья»

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

Книгу «Татарская семья: обычаи и обряды» представили в Управлении ЗАГС Республики Татарстан. Вышла книга в Татарском книжном издательстве.

«Татарская семья» опубликована на татарском и русском языках. Англоязычное издание пока не планируется.

Новый сборник семейных обычаев татарского народа стал «карманным переизданием» одноименной книги 2020 года. Та версия вышла одновременно на трех языках: татарском, русском и английском.

«Есть такая практика, когда люди видят книгу на трех языках, владея при этом только одним, их это отталкивает от книги. За два языка переплачивать не хочется», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин.

Таким образом, по его словам, на практике издание книги одновременно на нескольких языках себя не окупает.

Каждый вариант книги вышел тиражом в 1000 экземпляров. 850 из них разойдутся по библиотекам республики. Еще по 150 экземпляров отправятся на полки магазинов. Решение о выпуске дополнительного тиража будет приниматься по результатам продаж.

«Татарская семья» 2020 года была бóльшего размера и печаталась в альбомном формате.

«Когда мы издаем книги, мы изучаем спрос и мнение о книгах. В последнее время превалирует спрос на удобство», – объяснил разницу между двумя изданиями Сагдатшин.

Еще одной причиной для публикации «карманного» варианта, рассказал директор издательства, стало расположение центрального магазина Таткнигоиздата – это улица Баумана, по которой часто ходят туристы.

«Большеформатные книги туристам тяжело перевозить. С другой стороны, сейчас и поколение такое – информацию нужно давать в более сжатой форме», – считает Сагдатшин.

Кроме того, основной объем продаж Таткнигоиздата переходит на маркетплейсы, где возникает вопрос доставки и веса товаров (в данном случае – книг). За уменьшением размеров книги может быть будущее, заявил Сагдатшин.

«Энциклопедия «Татарстан» – уникальнейшее издание Института татарской энциклопедии, которое, возможно, из-за своего объема чаще используется в профессиональных кругах. Но если нарезать ее на отдельные тематики, книга найдет свою целевую аудиторию. Мне кажется, за этим может быть будущее», – сказал он.