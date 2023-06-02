«Книжный мир не стоит на месте»: Таткнигоиздат представил бестселлеры на Красной площади

Сегодня в сердце Москвы открылся международный книжный фестиваль «Красная площадь». Издатели из разных регионов страны организовали свои стенды, среди них – Татарское книжное издательство, которое представило более 200 книг. О том, как татарская литература из года в год покоряет сердца москвичей, рассказал генеральный директор «Таткнигиздата» Ильдар Сагдатшин.

Ильдар Сагдатшин показал переиздание своей любимой книги детства Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Мы постоянные участники этой выставки с самого момента ее организации. Первый фестиваль на Красной площади прошел в 2015 году. Вот уже девять лет мы традиционно приезжаем сюда. Это целый книжный мир, и он не стоит на месте и активно развивается. Для нас, как для издательства, такие ярмарки представляют интерес не с коммерческой точки зрения, наша первостепенная задача — издавать книги, которые будут востребованы. Такие мероприятия, в первую очередь, дают ответ на вопрос, какие книги нужны людям. Вообще, основная цель нашего издательства — это выполнение госзаказа государства на выпуск социально важной литературы», — рассказал он.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Глава издательства отметил, что каждая выставка уникальна и невозможно предугадать, какие книги будут пользоваться большим спросом в этот раз. Однако, по словам Сагдатшина, в столице России такие книги, как «Секреты татарской кухни» или «Татарские народные сказки», а также литература о мифологии, легендах и традициях татар всегда пользуется спросом, а вот русско-татарских или русско-татарско-английских словарей, как оказалось, не всем хватает.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Это понимаешь только с опытом. Раз на раз не приходится. Для нас бывает парадоксально, что иногда мы, например, привозим больше прозы или поэзии, а люди неожиданно начинают обращать большее внимание на историческую и детскую литературу, а уже в следующий раз все выходит с точностью до наоборот. Поэтому в Москву мы стараемся брать книги всех жанров, максимально популярную. Мы бываем здесь два-три раза в году максимум, но этого не всем хватает, а заказывать книги с доставкой через наш сайт не всем удобно», — сказал директор «Таткнигиздата».

Он поделился долгосрочными планами открыть в Москве книжный магазин национальных издательств под эгидой Ассоциации книгоиздателей РФ, куда все желающие издательства разных регионов страны смогут поставлять свою продукцию, частично разделив расходы на аренду помещения, зарплаты сотрудникам магазина и другие издержки между собой. Также в будущем планируется издать «Каталог культур народов России», в котором каждый этнос сможет рассказать о своих обычаях и традициях.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Каждая выставка всегда большой праздник книг, чтения, новых встреч. Мы уже пообщались с несколькими издательствами, включая Республику Саха (Якутия), у них очень много интересных проектов. Также мы сотрудничаем с дагестанским издательством. Чтобы не гонять друг другу деньги за авторские права, мы на бартерной основе обмениваемся с ними интересными технологиями и практиками. Берем интересные задумки по издательству. Мы им, а они — нам. Мы все очень дружны, и у каждого издательства есть, чему поучиться», — подчеркнул Сагдатшин.

В этом году в делегацию Татарского книжного издательства вошло 15 человек, которые воспользовались уникальной возможностью обменяться опытом со своими коллегами со всей России, а также из Республики Беларусь. В этом году к ярмарке впервые присоединились издатели из новых регионов РФ: ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Помимо ярко украшенных стендов с самыми популярными книгами, для гостей выставки также приготовили увлекательные лекции о книгопечатании, издательстве, истории России и литературе. Организовали детские музыкально театральные постановки, экспертные дискуссии и встречи со знаменитыми писателями. Участие в открытии принял автор бестселлеров «Хочу и буду» и «Люблю и понимаю» Михаил Лабковский.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников книжного фестиваля «Красная площадь».