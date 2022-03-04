IKEA заявила, что продолжает выполнять оплаченные заказы и не увольняет сотрудников

Шведская компания IKEA после приостановки деятельности на территории России и Беларуси продолжает выполнять оплаченные до 3 марта заказы и не увольняет сотрудников.

«Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам будут выполнены», — подчеркивается в сообщении пресс-службы компании, размещенном в соцсети Instagram.

При этом вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов можно будет и после 4 марта.

На данный момент IKEA не увольняет и своих сотрудников, которых насчитывается 15 тыс. человек. Все они будут продолжать работать в обычном режиме с сохранением заработной платы и всех льгот на протяжении трех месяцев. «Мы будем следить за развитием ситуации», — подчеркнули в пресс-службе компании в беседе с РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что IKEA на три месяца приостанавливает работу в России и Беларуси из-за специальной военной операции в Украине, которую проводит РФ.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.